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Зеленський: Україні потрібні власні засоби протидії російським керованим авіабомбам

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Україні необхідні засоби, здатні протидіяти ударам російської авіації, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нам потрібні свої засоби, які зможуть діяти проти таких ударів, зможуть діяти проти російської авіації", – сказав Зеленський, представляючи міністра оборони Євгенія Хмару у четвер.

За словами президента, Україна тривалий час обговорює можливості протидії російським керованим авіабомбам, однак реалізації відповідних рішень поки немає.

"Достатньо довго ми про це говоримо, дискутуємо, реалізації, на жаль, поки немає. Але ми дуже сподіваємось, що все ж таки у нас знайдуться правильні інструменти", – зазначив президент.

Він також наголосив на необхідності відповідати на постійні російські удари по прифронтових містах і громадах, зокрема Херсону, Марганцю, Нікополю, а також населених пунктах Сумської та Чернігівської областей.

Зеленський зазначив, що міністр оборони Євгеній Хмара має значний досвід проведення далекобійних операцій ще під час служби в Службі безпеки України.

"Я дуже розраховую, що операцій буде більше. Впевнений, що міністр буде надалі особисто займатися цим питанням", – сказав президент.

#каби #протидія #засоби
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