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Ракетний удар РФ пошкодив склад логістичного партнера Varus у Борисполі

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Внаслідок ракетного удару Росії сьогодні вночі пошкоджено приміщення логістичного партнера мережі Varus у Борисполі під Києвом, повідомила компанія.

"Внаслідок ворожого ракетного удару було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі Varus, розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі (…) Через це в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів", - повідомила компанія у Facebook.

Зазначається, що мережа спільно з представниками партнерської компанії працює над оцінкою наслідків та уточненням усіх обставин події і водночас робить усе можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях.

Як повідомлялося, 19-20 серпня внаслідок масованого удару під Києвом пошкоджені розподільчі центри супермаркетів "Фора", "ЕКО Маркет", виробника морозива "Файні льоди" тощо.

#атака_рф #varus
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