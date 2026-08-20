Одного загиблого і двох поранених виявили у бізнес-центрі в Києві після падіння уламків БпЛА

Рятувальники виявили тіло загиблого на місці падіння уламків БПЛА в Голосіївському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано 2 особи. Також, на жаль, рятувальники виявили на місці одного загиблого", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Києві уламки БПЛА впали на бізнес центр, розпочалася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Мер столиці Віталій Кличко конкретизував: "Одного загиблого та двох постраждалих виявили наразі в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю".

Рятувальники продовжують розвідку в будівлі.