Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одного загиблого і двох поранених виявили у бізнес-центрі в Києві після падіння уламків БпЛА

1 хв читати
Додати як джерело

Рятувальники виявили тіло загиблого на місці падіння уламків БПЛА в Голосіївському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано 2 особи. Також, на жаль, рятувальники виявили на місці одного загиблого", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Києві уламки БПЛА впали на бізнес центр, розпочалася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Мер столиці Віталій Кличко конкретизував: "Одного загиблого та двох постраждалих виявили наразі в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю".

Рятувальники продовжують розвідку в будівлі.

#уламки #голосіївський_район
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про першу за кілька місяців атаку російських окупантів на інфраструктурний об’єкт в українській столиці в четвер, …

Читати
НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назв…

Читати