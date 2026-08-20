Міноборони та ЗСУ мають напрацювати реальні рішення щодо мобілізації – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від Міністерства оборони та Збройних сил України реальних рішень і пропозицій щодо мобілізації, контрактної служби та ротації військовослужбовців.

"Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротації наших воїнів, потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку, Збройних сил, Міністерства оборони", – сказав Зеленський, представляючи міністра оборони Євгенія Хмару у четвер.

Він також закликав забезпечити більш людяний та системний підхід до вирішення організаційних питань у військах.

За словами президента, одним із найбільших викликів для сектору оборони наразі є нестача фінансового ресурсу.

"Треба знайти необхідний ресурс, і я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна, і це факт. Ресурсу треба більше, дефіцит більший", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія використовує більше інструментів у війні проти України, тому необхідно не лише захищатися, а й активніше діяти.

"На все це потрібен ресурс. Це також має бути спільною роботою всієї держави", – сказав президент.