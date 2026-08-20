ДБР про проміжні результати протидії зловживанням у в/ч: проведено 46 обшуків, 9 фігурантам повідомлено про підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) у межах всеукраїнської спецоперації "Справедливість для бійців" провело 46 обшуків і повідомило про підозру дев’яти фігурантам, повідомляє відомство.

В телеграм-каналі в четвер відомство нагадує, що операція, яку проводять співробітники Бюро, спрямована на припинення зловживань у військових частинах та незаконного використання коштів, призначених для захисників України.

"Наразі в межах 11 кримінальних проваджень проведено 46 обшуків у Київській, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків, згідно в повідомленням, виявлено та вилучено гроші у різних валютах, мобільні телефони, за допомогою яких фігуранти спілкувалися між собою, чорнові записи, документи, печатки підприємств, флешнакопичувачі, зброю з видаленими номерами, боєприпаси та вибухову речовину – тротил.

"Чотирьох фігурантів затримано, дев’ятьом повідомлено про підозру", – інформують в ДБР.

Зокрема, за інформацією відомства, на Сумщині повідомлено про підозру заступнику командира батальйону, через бездіяльність якого 24 військовослужбовці безпідставно отримали майже 1 млн грн премій та надбавок.

На Одещині, згідно з повідомленням, затримано заступника комбата, який оформлював підлеглим бойові виплати, хоча вони залишалися в Одесі та не виконували бойових завдань. Сума незаконних виплат перевищила 700 тис. грн.

"Також у Дніпрі перевіряються факти безпідставного нарахування понад 11 млн грн інструкторсько-викладацькому складу військової частини. Частина інструкторів не мала необхідних ліцензій та отримувала гроші за дні, коли фактично не проводила занять", – наголошують в ДБР.

На Івано-Франківщині працівники ДБР перевіряють обставини проходження служби військовослужбовицею, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. "Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 млн грн грошового забезпечення", – уточнюють у Бюро.

Слідчі дії відбуваються за сприяння Генштабу ЗСУ та під процесуальним керівництвом прокуратур різних рівнів.