Зеленський доручив Міноборони провести аудит домовленостей із партнерами

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони провести аудит усіх домовленостей України з партнерами, визначивши, що вже реалізовано, а що досі очікує виконання.

"Перше, я думаю, важливо провести аудит всіх домовленостей з нашими партнерами, з нашими стратегічними партнерами, що реалізовано, що досі очікує реалізації", – сказав Зеленський, представляючи міністра оборони Євгенія Хмару у четвер.

Глава держави також закликав забезпечити конкретні результати від кожної комунікації з партнерами щодо посилення захисту України.

"Протиповітряна оборона та антибалістика – це ключовий пріоритет. Не тільки це, але це ключове, і особливо перед зимою", – сказав він.

Президент також висловив сподівання, що Міноборони та сили оборони й безпеки працюватимуть злагоджено для реалізації плану оборони держави та операцій, які допомагають примушувати Росію до миру.