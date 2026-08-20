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Запуск заводу українського виробника ракет Fire Point у Данії відкладається до кінця 2027 року

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Запуск заводу українського виробника ракет Fire Point у Данії відкладається до кінця 2027 року

Запуск підприємства із виробництва твердого палива, яке будує в Данії український виробник ракет Fire Point, офіційно відклали до кінця 2027 року, повідомляє Euractiv.

"Ця затримка свідчить про те, наскільки складно перенести виробництво української зброї на територію ЄС, навіть коли уряди готові спростити бюрократичні процедури для прискорення реалізації оборонних проєктів", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Данія усунула понад 20 законодавчих перешкод, щоб компанія "Fire Point" могла створити завод з виробництва твердого палива для своїх крилатих ракет "Flamingo", однак наразі проект стикається з черговими затримками через те, що витрати зросли більш ніж утричі.

#запуск #перенесення #fire_point
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