В Києві уламки БПЛА впали на бізнес-центр, почалася пожежа – Кличко

В Голосіївському районі Києва впали уламки БПЛА, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Внаслідок падіння уламків сталося загоряння в будівлі бізнес-центру", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Наразі екстрені служби прямують на місце.
В Голосіївському районі Києва впали уламки БПЛА, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Внаслідок падіння уламків сталося загоряння в будівлі бізнес-центру", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Наразі екстрені служби прямують на місце.
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