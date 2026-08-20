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В Києві уламки БПЛА впали на бізнес-центр, почалася пожежа – Кличко

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В Голосіївському районі Києва впали уламки БПЛА, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок падіння уламків сталося загоряння в будівлі бізнес-центру", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Наразі екстрені служби прямують на місце.

#уламки #голосіївський_район
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