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Суд залишив без змін запобіжний захід для Стефанішиної – АП ВАКС

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Суд залишив без змін запобіжний захід для Стефанішиної – АП ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишній віцепрем’єр-міністерці України з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній, повідомляє пресслужба АП ВАКС.

"20 серпня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 06.08.2026 про застосування до колишньої Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України запобіжного заходу у виді 6 млн грн застави. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Наголошується, що наразі заставу внесено. На підозрювану покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати за викликом до детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Як повідомлялося, 6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в сумі 6 млн грн. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі. Прокуратура просила призначити ексвіцепрем’єрці заставу в 13,3 млн грн.

Стефанішина заявляла, що в неї немає коштів на визначену ВАКС заставу, але вона їх шукатиме, і що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення. За інформацією Апеляційної палати ВАКС, захист Стефанішиної подав апеляцію на рішення щодо визначеного судом запобіжного заходу.

Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.

13 серпня юридична фірма "Ілляшев та Партнери" внесла призначену заставу за Стефанішину.

#запобіжний_захід #вакс #стефанішина
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