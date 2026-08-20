Кличко підтримав петицію про відтворення водограю "Слоненя" в Хрещатому парку, але треба технічний дозвіл і фінансування

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію із закликом до відтворення скульптурного водограю "Слоненя" в Хрещатому парку в столиці за умови отримання відповідних висновків КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", які дозволять спорудити згадану композицію, а також визначення джерел покриття відповідних витрат для її спорудження.

"Водограй "Слоненя" належить до об’єктів благоустрою і для реалізації пропозиції необхідно визначити замовника, сформувати завдання на проєктування, розробити відповідну проєктну документацію та забезпечити її погодження у встановленому законодавством порядку", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Він нагадав, що Хрещатий (Купецький) парк на Європейській площі занесений до категорії заповідних парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення.

За його словами, враховуючи статус території будь-яка містобудівна діяльність, чи благоустрій такої території із встановленням нових елементів погоджується з органами охорони культурної спадщини: Департаментом охорони культурної спадщини КМДА і Міністерством культури України.

Крім того, Кличко зауважив, що враховуючи особливості рельєфу території Хрещатого парку та наявності схилів, укріплених підпірними стінами, до подальшого опрацювання порушеного питання, необхідно отримати оцінку можливого додаткового навантаження, пов’язаного з розміщенням водограю, на схили та підпірні споруди, визначення його впливу на їх стійкість та отримання відповідних фахових висновків щодо можливості безпечного розміщення зазначеного об’єкта.

Скульптурний водограй "Слоненя"– це фонтан, який був зведений в Хрещатому парку у Києві у період між 1936 та 1939 роками. Автором виступив український скульптор Сергій Фролов, це була його дипломна робота. У другій половині 1960-х років замість бетонного "Слоненяти" був встановлений водограй "Лотос", який згодом теж був демонтований під час будівництва монумента "Возз’єднання України з росією".

Як повідомлялося, у квітні 2024 року у Києві демонтували композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів).

3 серпня петиція на сайті Київради із закликом до відтворення скульптурного водограю "Слоненя" в Хрещатому парку в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.