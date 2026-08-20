Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти просунулися на 1 кв. км за добу під Краматорськом – DeepState

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти просунулися на 1 кв. км за добу під Краматорськом – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією в районі с. Тихонівка Миколаївської міської громади Краматорського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Тихонівки", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState у четвер.

На мапах проєкту видно, що окупанти захопили сумарно 1,19 кв. км території на схід від села, а саме воно лишається в районі проникнення ("сірій зоні"), площа якого зросла ще на 1,05 кв. км.

На інших ділянках фронту – без змін.

Минулого тижня без урахування районів підтвердженого контрнаступу площа окупації зростала середньому приблизно на 3,2 кв. км на добу, район проникнення – на 4,1 кв. км на добу.

#просування_ворога #deepstate
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назв…

Читати
НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

(оновлена) Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нове відео щодо викриття корупцій…

Читати