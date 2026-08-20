Окупанти просунулися на 1 кв. км за добу під Краматорськом – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією в районі с. Тихонівка Миколаївської міської громади Краматорського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Тихонівки", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState у четвер.

На мапах проєкту видно, що окупанти захопили сумарно 1,19 кв. км території на схід від села, а саме воно лишається в районі проникнення ("сірій зоні"), площа якого зросла ще на 1,05 кв. км.

На інших ділянках фронту – без змін.

Минулого тижня без урахування районів підтвердженого контрнаступу площа окупації зростала середньому приблизно на 3,2 кв. км на добу, район проникнення – на 4,1 кв. км на добу.