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Голова Деснянської РДА повідомив про падіння уламків БпЛА на територію ТЕЦ

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Голова Деснянської районної державної адміністрації в м.Києві Максим Бахматов повідомив про падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови, сповістивши, що відбулася атака на ТЕЦ.

"Атакують ТЕЦ! Зафіксовано падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови. Внаслідок цього сталося загоряння, екстрені служби прямують до місця події", – написав Бахматов у своєму Телеграм-каналі станом на 16:52 четверга.

Незабаром у Києві оголосили чергову повітряну тривогу.

Як повідомлялося, в Деснянському районі розташована Київська ТЕЦ-6.

#уламки #деснянський #тец
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