Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено склад "ЕКО Маркету", без постраждалих, повідомила генеральна директорка компанії Кристина Ковтун.

"Сьогодні вранці постраждав наш склад… Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так, усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше. Далі — наша робота. Усі супермаркети "ЕКО Маркет" працюють у штатному режимі. Команда вже робить усе необхідне, щоб магазини були забезпечені, а на полицях залишалися потрібні товари", - повідомила вона у LinkedIn.

Як повідомлялося, 20 серпня також постраждав склад супермаркету "Фора" у Бориспільському районі Київської області.