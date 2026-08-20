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Події

Пошкоджено склад "ЕКО Маркету"

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Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено склад "ЕКО Маркету", без постраждалих, повідомила генеральна директорка компанії Кристина Ковтун.

"Сьогодні вранці постраждав наш склад… Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так, усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше. Далі — наша робота. Усі супермаркети "ЕКО Маркет" працюють у штатному режимі. Команда вже робить усе необхідне, щоб магазини були забезпечені, а на полицях залишалися потрібні товари", - повідомила вона у LinkedIn.

Як повідомлялося, 20 серпня також постраждав склад супермаркету "Фора" у Бориспільському районі Київської області.

#еко_маркет #атака_рф
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