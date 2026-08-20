Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магазин мережі "Аврора" у Слов'янську

Внаслідок атаки безпілотниками вранці у четвер пошкоджено магазин мережі "Аврора" у Слов’янську (Донецька обл.), серед співробітників постраждалих немає, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки сталося влучання в один із наших магазинів у Слов’янську. Найважливіше для нас – безпека людей. На момент атаки магазин було зачинено для покупців. На щастя, ніхто з наших колег також не постраждав. Ми перебуваємо на зв’язку з нашими колегами та оцінюємо наслідки атаки", – повідомив співзасновник мережі мультимаркетів "Аврора" Тарас Панасенко.

Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у телеграм, що о 08:20 четверга ворог атакував Слов’янськ безпілотниками. Влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні, спалахнула пожежа. Поранено трьох людей.

За його словами, внаслідок російських ударів по Слов’янську та Краматорську поранено щонайменше 10 людей.