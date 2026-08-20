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Помер консультант Групи Світового банку Максим Купрін

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Консультант фінансового сектору Групи Світового банку в Україні Максим Купрін помер, повідомляється на його сторінці у Facebook.

Купрін працював у Групі Світового банку з липня 2019 року як консультант із питань фінансового сектору, конкурентоспроможності та інновацій. У квітні 2025 року він входив до складу команди фінансового сектору Світового банку на переговорах із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо реформування регулятора, сек’юритизації та фінансування відбудови України.

Значну частину професійної діяльності Купрін присвятив розвитку ринків капіталу та пенсійної системи. З 2018 року він був старшим проєктним менеджером напряму накопичувальної пенсійної системи та інвестиційних інституцій в Офісі підтримки реформ фінансового сектору України.

У 2005-2017 роках Купрін очолював компанію з управління активами "УкрСиб Ессет Менеджмент", яка входить до групи BNP Paribas. До цього у 1996-2002 роках керував напрямом інвестиційного банкінгу в Кредобанку.

У 2017-2018 роках працював віцепрезидентом інвестиційної групи "Універ".

Купрін спеціалізувався на корпоративних фінансах, управлінні активами, інвестиційному банкінгу, реформуванні фінансового сектору та розвитку накопичувальної пенсійної системи.

#смерть #світовий_банк #купрін
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