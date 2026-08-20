Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга обговорив із заступником генсека ООН ситуацію в Олешках, Чорному морі та підготовку до зими

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга обговорив із заступником генсека ООН ситуацію в Олешках, Чорному морі та підготовку до зими
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги ООН Томом Флетчером, який перебуває в Україні з візитом, під час якої особливу увагу приділив катастрофічній гуманітарній ситуації в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.

"Необхідний доступ до цих громад і можливість надати людям допомогу. Україна вітатиме будь-які можливі зусилля ООН, які допоможуть забезпечити гуманітарний доступ і надати необхідну допомогу нашим громадянам в окупованих Олешках", – сказав Сибіга.

Як повідомляється в телеграм-каналі МЗС, зі свого боку Флетчер поінформував про результати своєї поїздки до Херсона, де люди продовжують жити і працювати під постійними російськими атаками.

Сторони також обговорили підготовку до зимового періоду та підтримку найбільш уразливих громад, передусім у прифронтових регіонах.

Окремим предметом розмови стала ситуація в Чорному морі. Сибіга наголосив на важливості активної ролі ООН у захисті свободи судноплавства.

"Сторони домовилися залишатися в тісному контакті та зосередитися на практичних рішеннях, які дозволять захистити життя людей, забезпечити доступ гуманітарної допомоги до найбільш уразливих громад та реагувати на нові гуманітарні виклики, спричинені російською агресією", – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, з 2022 року ООН мобілізувала понад $12 млрд гуманітарної допомоги для людей, які постраждали внаслідок російської війни проти України.

#оон #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назв…

Читати
НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

(оновлена) Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нове відео щодо викриття корупцій…

Читати