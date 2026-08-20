Сибіга обговорив із заступником генсека ООН ситуацію в Олешках, Чорному морі та підготовку до зими

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги ООН Томом Флетчером, який перебуває в Україні з візитом, під час якої особливу увагу приділив катастрофічній гуманітарній ситуації в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.

"Необхідний доступ до цих громад і можливість надати людям допомогу. Україна вітатиме будь-які можливі зусилля ООН, які допоможуть забезпечити гуманітарний доступ і надати необхідну допомогу нашим громадянам в окупованих Олешках", – сказав Сибіга.

Як повідомляється в телеграм-каналі МЗС, зі свого боку Флетчер поінформував про результати своєї поїздки до Херсона, де люди продовжують жити і працювати під постійними російськими атаками.

Сторони також обговорили підготовку до зимового періоду та підтримку найбільш уразливих громад, передусім у прифронтових регіонах.

Окремим предметом розмови стала ситуація в Чорному морі. Сибіга наголосив на важливості активної ролі ООН у захисті свободи судноплавства.

"Сторони домовилися залишатися в тісному контакті та зосередитися на практичних рішеннях, які дозволять захистити життя людей, забезпечити доступ гуманітарної допомоги до найбільш уразливих громад та реагувати на нові гуманітарні виклики, спричинені російською агресією", – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, з 2022 року ООН мобілізувала понад $12 млрд гуманітарної допомоги для людей, які постраждали внаслідок російської війни проти України.