Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Українцям радять ставити штампи про перетин кордону в паспорти при виїзді до ЄС

1 хв читати
Додати як джерело
Українцям радять ставити штампи про перетин кордону в паспорти при виїзді до ЄС

Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України.

"З метою мінімізації можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах ЄС, громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону про виїзд з України в паспортному документі від офіцерів прикордонної служби України", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати й факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Найближчим часом додаткові роз’яснення з цього приводу буде опубліковано на офіційних ресурсах Міністерства закордонних справ України та дипломатичних представництв.

Як повідомлялося, Євросоюз розіслав державам-членам рекомендації щодо оновлених правил продовження тимчасового захисту для українців, що включають відмову у наданні статусу військовозобов’язаним громадянам України.

Як наголосили в Єврокомісії, нові правила застосовуються до всіх громадян України незалежно від статі.

#виїзд #паспорти #штамп #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назв…

Читати
НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

(оновлена) Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нове відео щодо викриття корупцій…

Читати