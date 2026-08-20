Українцям радять ставити штампи про перетин кордону в паспорти при виїзді до ЄС

Посольство України в Німеччині прокоментувало нові правила отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, зазначивши, що українцям незалежно від статі слід мати підтвердження легального перетину кордону України.

"З метою мінімізації можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах ЄС, громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону про виїзд з України в паспортному документі від офіцерів прикордонної служби України", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати й факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Найближчим часом додаткові роз’яснення з цього приводу буде опубліковано на офіційних ресурсах Міністерства закордонних справ України та дипломатичних представництв.

Як повідомлялося, Євросоюз розіслав державам-членам рекомендації щодо оновлених правил продовження тимчасового захисту для українців, що включають відмову у наданні статусу військовозобов’язаним громадянам України.

Як наголосили в Єврокомісії, нові правила застосовуються до всіх громадян України незалежно від статі.