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Сумська область переживає масштабне відключення електроенергії – обленерго

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Сумська область переживає масштабне відключення електроенергії – обленерго

У частині Сумської області відбулося масштабне аварійне відключення електроенергії, повідомив оператор системи розподілу "Сумиобленерго".

"Працюємо над відновленням розподілу електроенергії", – написало обленерго у Facebook в четвер.

Причина масштабного знеструмлення не вказується.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на ранок четверга було зафіксовано знеструмлення споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Згідно з даними ДТЕК, у Києві атака РФ залишила без світла 90 тис. споживачів. Опівдні їм вдалося повернути електрозабезпечення.

#знеструмлення #сумська_область
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