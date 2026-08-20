Ракетний удар знищив розподільчий склад виробника морозива "Файні льоди" в Києві

Під час російської ракетної атаки в ніч на 20 серпня знищено розподільчий склад виробника морозива "Файні льоди" в Києві, який забезпечував продукцією не лише столицю, а й ще 12 міст України, повідомила компанія.

В компанії зазначили, що під час атаки ніхто зі співробітників не постраждав і наразі працюють над відновленням постачання.

"Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання та логістики", – зазначено в повідомленні.

Компанія попередила, що через знищення складу можливі перебої з наявністю продукції та асортиментом.