Операція "Феміда" НАБУ і САП викрила рейдерське захоплення забудовника "Філософія девелопмента" та його нерухомості

Операція "Феміда", проведена Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) стосується, зокрема, викриття схеми рейдерського захоплення об’єктів нерухомості шляхом незаконної державної перереєстрації учасників ТОВ "Філософія девелопмента", свідчить інформація, яку оприлюднили відомства.

"Метою заволодіння одним із підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн. Для реалізації схеми організатори залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до Реєстру юридичних осіб та внесли підроблені документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб", – йдеться у відео, яке опублікували НАБУ і САП в четвер.

Як зазначається, за два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного зі співорганізаторів злочину.

Згідно з відео, учасники злочинної схеми, серед яких – чинний та колишній народні депутати України і високопосадовиця Офісу президента України, впливали на чиновників Міністерства юстиції України та лобіювали прийняття центральною Колегією Мін’юсту з розгляду скарг необхідних їм рішень щодо перереєстрації власників підприємства.

Так, у відео йдеться про засідання Колегії 29 грудня 2025 року, де розглядалися, зокрема, три скарги щодо ТОВ "Філософія девелопмента". За інформацією з розмов учасників схеми, записаних правоохоронцями, одна скарга стосувалася злочинної схеми. Дані детективів свідчать про те, що це була скарга щодо реєстраційної дії від 15 жовтня 2025 року.

Згідно з історією змін реєстраційної інформації на порталі Opendatabot, 15 жовтня 2025 року в ТОВ "Філософія девелопмента" змінився бенефіціарний власник – з Антоніни Барташ на громадянина Узбекистану Каюмджона Саматова.

"Відповідно до раніше досягнутої домовленості, 29 грудня 2025 року Колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг було прийнято висновок про визнання законним переходу права власності на захоплене рейдерським шляхом підприємство на підконтрольну особу злочинній організації", – зазначається у матеріалі правоохоронців.

Водночас організатори схеми створили фіктивну заборгованість, що дало змогу ініціювати процедуру банкрутства підприємства.

Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, становило понад 248 млн грн, а в травні вони намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, зазначили в НАБУ і САП.

За даними Opendatabot, засновниками ТОВ "Філософія девелопмента" у 2018 році були Андрій Марцинів та Вячеслав Мармиш. Останній 2015 року обіймав посаду заступника президента корпорації "Укрбуд".

Як повідомлялося, у вересні 2019 року "Філософія девелопмента" отримала містобудівні умови та обмеження для реконструкції 4-го корпусу заводу "Арсенал" у Печерському районі столиці. Раніше у березі того ж року Укргазбанк продав вказаний корпус та земельну ділянку в 1,6 га по вул.Князів Острозьких, 8 (раніше – Московська) за 563,7 млн грн.