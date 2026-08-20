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У Польщі затримали українця після невдалого замаху на представника української "оборонки" – медіа

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У Польщі затримали українця після невдалого замаху на представника української "оборонки" – медіа

Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про затримання у Варшаві громадянина України, який вчинив спробу вбивства представника української оборонної промисловості на замовлення російських спецслужб, повідомило RMF24.

"Агентство внутрішньої безпеки оголосило про затримання громадянина України у Варшаві. 63-річному чоловікові буде пред’явлено звинувачення у замаху на вбивство представника української оборонної промисловості. Він нібито діяв від імені російських розвідувальних служб", – йдеться у повідомленні на сайті медіа у четвер.

Зазначається, що затримання відбулося 5 серпня, але Агентство внутрішньої безпеки опублікувало повідомлення з цього приводу лише в четвер. Невдалий замах, за який відповідатиме 63-річний українець, відбувася в Ірпені (Київська обл.).

За даними слідства, Сергій П. підклав під автомобіль, яким користувалася потенційна жертва, саморобний вибуховий пристрій. Заряд мав бути підірваний дистанційно за допомогою мобільного телефону. Вибуху не сталося через несправність механізму, йдеться в повідомленні агентства. Після невдалого замаху фігурант втік до Польщі. Його затримали у Варшаві.

Українцеві висунули звинувачення у спробі вбивства з використанням вибухових речовин, що перебували у нього без дозволу. Суд ухвалив рішення про його тимчасове ув’язнення строком на три місяці.

#польща #замах #оборонка #українець
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