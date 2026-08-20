Румунія підтвердила, що морський дрон, знищений в акваторії Чорного моря, не був українським

Морський дрон, знищений румунською армією з бортової гармати румунського літака F-16 в районі платформи Neptun Deep у Чорному морі, не є українським, повідомляє Міністерство оборони Румунії.

"Через нещодавно створений канал прямого зв’язку з українською стороною ми отримали офіційне підтвердження, що він не є українського походження", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Як пояснили в міністерстві, берегова охорона виявила дрон за кілька сотень метрів від місця проведення робіт з видобутку газу на платформі Neptun Deep, у виключній економічній зоні, за 80 миль на схід від Констанци.

"У Міністерстві оборони було створено оперативний штаб, який звернувся до НАТО з проханням передати командування румунській армії. За результатами проведеного аналізу та за погодженням із президентом Румунії, з метою захисту життя кількох сотень людей, які працювали на платформі, та забезпечення безпеки критичної інфраструктури було прийнято рішення про знищення дрона", – пояснили у відомстві.

Для оперативного реагування два румунські винищувачі F-16 були підняті в повітря з наказом відкрити вогонь. Дрон був безпечно знищений.