НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йдеться у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначають в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначають, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошується в повідомленні.

САП в своєму повідомленні зауважує, що для досягнення своєї мети члени злочинної організації використовували різні методи впливу (погрози, тиск, підкуп, взаємні послуги) на представників судової гілки влади всіх інстанцій, високопосадовців Міністерства юстиції України та правоохоронних органів.

"Зафіксовані під час розслідування фактичні дані свідчать про уважне ставлення учасників організованої групи до методів конспірації своєї неправомірної діяльності, зокрема систематичну зміну мобільних телефонів з видаленням інформації, використання захищених каналів зв’язку, зміну місць проживання, вжиття заходів для унеможливлення зовнішнього стеження за ними та їхніми автомобілями, а також незаконний доступ та моніторинг різних баз даних і реєстрів державних органів з метою оперативного виявлення можливого інтересу працівників правоохоронних органів до діяльності членів злочинної організації", – акцентують в антикорупційні прокуратурі.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнюється в повідомленні САП.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

Ввечері того ж дня Мудра повідомила в фейсбуці, що її не затримано, разом із адвокатами вона готується до судового засідання.

"Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід … мене ніхто не затримував", – написала вона у Facebook.

Юридична компанія "Мілер" повідомила, що захищатиме Мудру.

Ексзаступниця керівника ОП також зазначила, що надала слідству "повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб".

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти, серед іншого, скаржаться на неможливість отримати в НАБУ та САП інформацію, в той час як у Нацполіції, СБУ та ДБР інформацію отримати можна. Також вони розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд у четвер обирає запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю, який є фігурантом схем, оприлюднених на відео.

Запобіжний захід стосовно Мудрої ще не обирався.