Пункт пропуску на кордоні з Молдовою на Одещині після атаки РФ продовжує працювати – ДПСУ

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській області, який у ніч проти 20 серпня атакували російські війська, наразі працює, загиблих і травмованих немає, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"В цілому під час цієї атаки також немає загибелі чи травмування людей, на щастя. На даний момент пункт пропуску функціонує", – наголосив речник ДПСУ.

За його словами, один із дронів влучив у вантажні транспортні засоби поряд з пунктом пропуску.

Водночас Демченко зауважив, що під час виникнення загрози пропускні операції у цьому пункті пропуску було припинено, й люди розосереджувалися, аби уникнути скупчень та не допустити загибелі чи травмування.

Президент України Володимир Зеленський вранці 20 серпня повідомляв, що на Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Президент також додав, що під час масштабної атаки у ніч на четвер Росія застосувала проти України 168 дронів і ракети різних типів, найбільшою загрозою залишається балістика.