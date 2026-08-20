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Нові правила ЄС щодо тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців поширюються як на чоловіків, так і жінок, – Єврокомісія

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Нові правила ЄС щодо тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців поширюються як на чоловіків, так і жінок, – Єврокомісія

Нові правила продовження тимчасового захисту для українців, які передбачають відмову у тимчасовому захисті для військовозобов’язаних громадян України, не передбачають розрізнення між чоловіками та жінками, заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

"Рішення Ради про продовження дії директиви про тимчасовий захист набуло чинності на початку цього місяця, 5 серпня 2026 року. Це означає, що тепер практична оцінка окремих випадків належить до компетенції відповідної національної держави-члена. Отже, саме національні органи держав-членів повинні застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами. Рішення Ради не робить різниці між чоловіками та жінками під час застосування", – заявив Ламмерт під час брифінгу в четвер.

Він зазначив, що держави-члени ЄС отримали документи з рекомендаціями, які мають полегшити застосування нових правил.

"Щодо конкретної дати опублікування або того, як цей документ буде оприлюднено, я повернуся до вас пізніше. Але можу підкреслити, що він уже наданий державам-членам. У будь-якому разі, він призначений для держав-членів. Так завжди буває з законодавством ЄС. Саме держави-члени мають застосовувати його на практиці", – пояснив Ламмерт.

Він додав, що до вже розісланих рекомендацій будуть додані оновлені оперативні настанови, які також будуть опубліковані найближчими тижнями.

#захист #українці #єс #правила
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