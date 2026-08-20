Пошкодження складу УЧХ внаслідок російської повітряної атаки не вплинули на роботу організації – заява

Незначні зовнішні пошкодження гуманітарного складу Українського Червоного Хреста (УЧХ) не позначилися на роботі організації.

"Унаслідок масованої російської атаки на Київ та Київську область у ніч на 20 серпня гуманітарний склад Українського Червоного Хреста зазнав незначних зовнішніх пошкоджень. Обладнання та гуманітарна допомога, що зберігалися на складі, не постраждали. Робота організації триває у штатному режимі", – йдеться у заяві УЧХ, оприлюдненої у Фейсбуці у четвер.

В організації нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – внаслідок російських атак постраждали понад 20 об'єктів Українського Червоного Хреста в різних регіонах країни. Пошкоджень зазнали також понад 20 автомобілів організації, які використовуються командами для оперативного надання допомоги людям, проведення евакуації та гуманітарного реагування.

"Попри систематичні атаки на гуманітарну інфраструктуру, Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу людям по всій Україні. Команди організації реагують на наслідки обстрілів, допомагають постраждалим, здійснюють евакуацію, надають першу допомогу та психосоціальну підтримку, а також забезпечують громади гуманітарними товарами", – зазначається у повідомленні.