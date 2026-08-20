КМДА: фінансування дошкільної освіти столиці у 2026р. зросло до 9,3 млрд грн, видатки на одну дитину – на 24%

Базовий фінансовий норматив на одну дитину у системі дошкільної освіти Києва у 2026р. зріс на 24% – до 7852 грн, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КМДА)з посиланням на директорку Департаменту освіти і науки КМДА Олену Фіданян.

"У 2026 році в бюджеті Києва на дошкільну освіту передбачено 9,3 млрд грн – на 1,3 млрд грн більше, ніж торік. Водночас базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину зріс із 6 329 грн у 2025 році до 7 852 грн у 2026 році, тобто на 24%", – цитує пресслужба службовицю на сайті у четвер.

Вона підкреслила, що фінансування збільшується на тлі суттєвих демографічних змін. За 5 років кількість дітей, народжених у Києві, скоротилася майже на 9,5 тис., або 32%.

"Ми бачимо, як змінюється демографічна ситуація, і маємо відповідно змінювати підходи до планування дошкільної освіти. Утім зменшення кількості дітей не означає зменшення уваги до якості освітніх послуг. Наше завдання – забезпечити належні умови для кожної дитини та ефективне використання коштів громади. Саме тому фінансування розраховується з урахуванням реальної ситуації в кожному закладі – кількості дітей, відвідування, наповнюваності груп і попиту на місця", – зазначила Фіданян.

За її словами, в Києві діє базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який дає змогу розподіляти кошти з урахуванням фактичних показників роботи закладів дошкільної освіти. Такий підхід дозволяє враховувати кількість дітей, які відвідують заклад, наповнюваність груп, попит на місця, а також наявність вільних місць.

Водночас місто аналізує ефективність мережі дошкільних закладів з урахуванням демографічної ситуації. За результатами такого аналізу кількість закладів, віднесених до "групи ризику", зменшилася на 15%, а кількість дошкільних груп у них – на 7%.

Загалом у Києві функціонують 911 закладів дошкільної освіти – 552 комунальних, 9 державних і 350 приватних. У комунальних закладах виховується 61,5 тис. дітей.

Місто також підтримує приватний сектор дошкільної освіти. У 2025 році Київ відшкодував 233,4 млн грн 116 приватним закладам дошкільної освіти. Це дає змогу залучати до міської системи додаткові місця та враховувати різні форми організації дошкільних послуг.

Таким чином столиця одночасно збільшує фінансування дошкільної освіти та адаптує мережу до демографічних змін – з урахуванням реальної кількості дітей і потреб родин.