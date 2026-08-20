Одна з адмінбудівель ГУ ДПС у Києві постраждала від обстрілу РФ в ніч на 20 серпня

Одну з адміністративних будівель Головного управління Державної податкової служби (ДПС) пошкоджено внаслідок комбінованої атаки РФ в ніч на четвер, 20 серпня, повідомила тимчасово виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух.

"Ще одна ніч, коли російський ворог намагався нас зламати. На жаль, знову загинули люди. Щирі співчуття родинам загиблих і швидшого одужання постраждалим. Цинізму ворога немає меж. росіяни знищують звичайні мирні міста, житлові будинки, соціальну інфраструктуру, бізнес. На жаль, під час атаки пошкоджено ще одну з адмінбудівель Головного управління ДПС в Києві. На щастя, люди не постраждали", – написала вона у Facebook.

За словами Карнаух, в будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад, однак робота з ліквідації наслідків вже триває.

"...Я вдячна кожному працівнику податкової, які після таких атак продовжують забезпечувати роботу податкової системи та надавати людям якісні послуги", – додала Карнаух.

Як повідомлялося, РФ в ніч на 20 серпня здійснила комбіновану атаку 168 дронами та ракетами різних типів на Київщину, Одещину та Чернігівщину. Станом на 13:30 четверга відомо про 15 загиблих та 39 постраждалих у Києві. Наразі рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару в Солом’янському районі. Триває демонтаж перекриття багатоповерхового житлового будинку та аварійних конструкцій пошкоджених будівель, розташованих поруч, вивезено 52 куб. м будівельного сміття. Зазнав пошкоджень офіс телеканалу "Ми – Україна" та дитяча міська лікарня.

На Київщині вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами, зазнав пошкоджень гумсклад Українського Червоного Хреста.