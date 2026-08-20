Румунія знищила морський дрон з вибухівкою у Чорному морі – фон дер Ляєн

Румунія в четвер, 20 серпня, знищила морський безпілотник, що транспортував вибухівку, поблизу своєї платформи Neptun Deep у Чорному морі, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наразі триває ескалація кампанії погроз, яка викликає занепокоєння у наших громадян і має на меті розколоти наш Союз. Це гібридна війна. Основною місією нашого Союзу є збереження миру. Сьогодні це також означає наявність спроможності стримувати провокації та агресію", – написала фон дер Ляєн в соцмережі Linkedin.

Вона зазначила, що програма "Готовність 2030" передбачає мобілізацію до EUR800 млрд. Завдяки Європейській ініціативі з протидії безпілотникам та програмі "Східний фланг" нарощується виробництво в Європі, щоб забезпечити держави-члени необхідними можливостями.

"Таким чином ми зможемо реагувати на нові загрози швидко, згуртовано та рішуче", – резюмувала вона.