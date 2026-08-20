Зеленський: РФ атакувала Україну 168 дронами та ракетами різних типів, найбільша загроза – балістика

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масштабної атаки у ніч на четвер Росія застосувала проти України 168 дронів і ракети різних типів, а найбільшою загрозою залишається балістика.

"Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили всі російські "Калібри". Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, ефективність захисту від балістичних ракет значною мірою залежить від постачання Україні ракет для Patriot.

"І це те, що повністю залежить від постачання ракет для "Петріотів" для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою", – наголосив президент.

Він зазначив, що українські військові можуть ефективно захищати країну, коли їхні сміливість і фаховість підкріплені необхідною допомогою партнерів.

Він також повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару по Києву та містах Київської області. До робіт у Києві, Броварах і Борисполі залучено понад 600 рятувальників ДСНС та поліцейських.

Загалом у Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитячий садок. У Києві загинули 15 людей.

"І важливо, щоб партнери України не мовчали про цей та інші подібні удари й справді допомагали захисту наших людей, захисту життя в Україні", – наголосив президент.