Фонд укриттів у закладах освіти Києва за 2 роки зріс на 62,7 тис. місць – до 375 тис. – КМДА

Фонд захисних споруд у закладах освіти Києва за два роки збільшився на 62,7 тис. місць і наразі становить 375 тис. місць в укриттях, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Безпека дітей лишається пріоритетом у місті. За останні два роки нам вдалося суттєво збільшити кількість місць в укриттях – сьогодні в закладах освіти Києва їх уже 375 тисяч. Це дозволяє створювати безпечніші умови для організації очного навчання. Утім, ми продовжуємо працювати: будуємо нові укриття, щоб діти могли навчатися очно в максимально безпечних умовах", – зазначив він.

За даними Мондриївського, за останні два роки фонд захисних споруд у закладах освіти збільшився на 62,7 тис. місць.

Наразі в закладах дошкільної освіти облаштували 75 тис. місць в укриттях, загальної середньої освіти – 270,7 тис., професійної освіти – 9,9 тис., фахової передвищої і вищої освіти – 12,9 тис. місць.

Паралельно у столиці триває будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями. На 2026 рік із міськбюджету на ці роботи передбачили 937 млн грн. До кінця цього року планується завершити будівництво ще семи таких споруд: три – у закладах дошкільної освіти, чотири – у школах.

У попередні роки в Києві вже завершили будівництво дев’яти споруд подвійного призначення: два – для закладів дошкільної освіти, сім – для загальної середньої освіти.

"Ми розуміємо, що безпекова ситуація може змінюватися щодня, тому питання укриттів потребує постійної уваги. Йдеться не лише про кількість місць, а й про їх готовність, належні умови та можливість організувати освітній процес. Саме тому місто продовжує інвестувати і в нове будівництво, і в облаштування безпечного освітнього середовища", – наголосив Мондриївський.

У бюджеті Києва на 2026 рік передбачено майже 3 млрд грн на шість загальноміських програм у галузі освіти, спрямованих, зокрема, на створення безпечного освітнього середовища, ремонт та облаштування укриттів, підготовку закладів до осінньо-зимового періоду, протипожежні заходи, альтернативне освітлення та джерела живлення.

Шкільні укриття є важливою частиною міської безпекової інфраструктури та використовуються не лише під час освітнього процесу, а й громадою в разі загрози. Це дає змогу посилювати захист дітей, працівників закладів освіти й мешканців міста в умовах війни, що триває.