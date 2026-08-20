Керівник Агенції оборонних закупівель Жумаділов подав у відставку

Керівник Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов оголосив про рішення залишити свою посаду. Останнім його робочим днем на цій посаді стане 31 серпня, написав Жумаділов на своїй сторінці в Facebook.

"Рішення завершити роботу в Агенції – моє особисте і зважене. Я залишаю посаду з власних міркувань. Мене ніхто не звільняв і не усував", – наголосив він.

Він нагадав, що в 2023 році, коли він був призначений на посаду, системи оборонного забезпечення в нинішньому вигляді не існувало. Закупівлями займалися різні структури всередині Міноборони, відповідальність була розпорошена. Військові при цьому мало впливали на те, що для них закуповувала держава.

"Коли в серпні 2023 року тодішнім міністром був підписаний наказ про моє призначення, я визначив для себе часовий горизонт – три роки. Спочатку ми створили Державний оператор тилу. Потім підходи та інструменти, які показали результат у ДОТ, перенесли в Агенцію оборонних закупівель. Згодом інтегрували дві інституції в єдину систему забезпечення війська. Від ручного управління перейшли до стандартизованих процесів, програмного менеджменту, системної роботи з ринком, ризик-менеджменту, комплаєнсу та внутрішнього контролю", – розповів Жумаділов.

За роки роботи частка українських виробників у закупівлях зросла з 44% у 2024 році до 87% у 2026 році. Кількість верифікованих постачальників за летальною номенклатурою досягла більше 2 000 компаній, як вітчизняних, так і закордонних. Серед ключових цифрових рішень – впровадження системи DOT-Chain, яка дозволила військовим підрозділам напряму обирати необхідні засоби безпосередньо від виробників. Завдяки її роботі вже поставлено понад 1,2 млн засобів для 486 підрозділів Сил оборони. У системі працюють 252 постачальники. Середній строк поставки – близько дев’яти днів, рекорд – одна доба.

Були також перебудовані тилові закупівлі. У 2024 році було запущено систему DOT-Chain Food, яка дозволила перевести ключові процеси харчового забезпечення в цифру – від заявок на продукти до обробки накладних. У результаті цикл забезпечення пришвидшився у чотири рази, а у держави з’явилися дані про те, що замовляється, в якій кількості та коли.

Крім того, була побудована система управління ризиками та комплаєнс-архітектуру.

"За три роки – нуль підтверджених корупційних кейсів у команді", – нагадав Жумаділов.

Загалом, закупівельний ресурс ОВТ за останній рік збільшився майже втричі, міжнародне фінансування – у 16 разів. Водночас вдалося скоротити прострочену дебіторську заборгованість.

"Не все завершено. Є рішення, які ще потрібно впровадити, речі, які потрібно масштабувати, і концепції, що чекають наступного кроку. Важливим є те, що налаштована система, яка працюватиме далі на покращення результатів незалежно від того, хто її очолює", – резюмував Жумаділов.