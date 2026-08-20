Клименко: Антибалістична коаліція має перейти до практичних результатів

Посилення протиповітряної оборони України та подальшу підтримку з боку Нідерландів обговрив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Ігор Клименко під час зустрічі з послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.

"Сьогодні наша нагальна потреба – додаткові системи ППО та ракети. Також Антибалістична коаліція має якнайшвидше перейти до практичних результатів", – повідомив Клименко у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Він подякував Нідерландам за підтримку України в межах PURL та висловив сподівання на подальшу допомогу.

Сторони також обговорили реалізацію угоди Drone Deal та подальше фінансування українського виробництва безпілотників у межах цієї угоди. За словами Клименка, Нідерланди вже спрямували на ці цілі $880 млн.

Окремо йшлося про енергетичну безпеку та необхідність якнайшвидшого отримання Україною обладнання з Нідерландів для посилення розподіленої генерації та підготовки до зими.

Клименко також зазначив, що Україна зацікавлена у посиленні санкційного тиску на РФ, експортного контролю та протидії обходу санкцій, зокрема щодо "тіньового флоту" Росії.