НАБУ та САП оприлюднили нове відео щодо корупційної діяльності високопосадовців ОП та депутатів: операція "Феміда" стосується викриття фактів рейдерства

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нове відео щодо викриття корупційної організації, яку очолювали колишній і теперішній народні депутати і високопосадовці Офісу президента: операція "Феміда" стосується викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

"НАБУ та САП в межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили злочинну організацію під керівництвом діючого та колишнього народних депутатів України, до складу якої входили високопосадовці Офісу президента України та інші особи", – йдеться у відеоролику, оприлюдненому в телеграм-каналах антикорупційних органів у четвер.

Згідно з інформацією, поданою у відеосюжеті НАБУ та САП, основною метою діяльності злочинної організації було "заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості та іншими активами підприємств шляхом незаконного встановлення контролю над суб’єктами господарської діяльності, які перебували у власності інших осіб".

За даними антикорупційних органів, фігуранти справи "вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення".

У відеоролику зазначається, що вартість активів підприємств, якими незаконно заволоділи учасники організації восени 2025 року, становила більше як 248 млн грн.

"У травні 2026 року намагалися заволодіти об’єктами в Києві вартістю понад 207 млн грн", – наголошують в антикорупційних органах.

Для реалізації схеми, уточнюється у відеоролику, фігуранти залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб на внесли підроблені документи на неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб, які були фактично охоронцями одного із співорганізаторів злочину.

"Усвідомлюючи, що власники захоплених компаній можуть звертатися до правоохоронних органів з тим, щоб скасувати вищевказані незаконні дії, організатори схеми забезпечили реєстрацію кримінального провадження за заявою підконтрольних їм осіб, а також накладення арешту на корпоративні права захоплених підприємств з метою… неможливості вчинити будь-які реєстраційні дії", – наголошується у сюжеті антикорупційних органів.

Для того, щоб утримати контроль над захопленими підприємствами, зазначають в НАБУ та САП, учасники схеми "впливали на високопосадовців Міністерства юстиції".

За даними антикорупційних органів, метою захоплення однієї із компаній було отримання контролю над дороговартісними об’єктами нерухомості в центрі Києва шляхом ініціювання процедури банкрутства у господарському суді за допомогою підконтрольних осіб.

В іншому випадку було створено фіктивна заборгованість підприємства, що дало можливість ініціювати процедуру банкрутства.

Ще один епізод стосується заволодіння об’єктами нерухомості в центрі Києва шляхом підробки судової ухвали та внесення її до реєстру нерухомості за допомогою хакерів.

"Службові особи Мінюсту, усвідомлюючи наслідки виконання незаконних вказівок заступниці керівника Офісу президента, відмовилися від участі у вчиненні злочину", – наголошується у відеоролику. В результаті, зазначають в НАБУ та САП, умисел не було доведено до кінця.

"Слідством встановлено, що фінансування діяльності злочинної організації забезпечував співорганізатор та діючий народний депутат України на суму не менш ніж $514 тис. Вказані кошти учасники схеми використовували на хакерів, судові процеси як неправомірну вигоду правоохоронним та судовим органам", – інформують в антикорупційних органах.

У відео, оприлюдненому НАБУ та САП, містяться фрагменти аудіорозмов фігурантів. Один із голосів на цих аудіо схожий на голос вже звільненої з посади заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої. В одному із фрагментів цей голос на підвищених тонах говорить російською "Да я себе на статью наговорила, понимаешь?"

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти скаржаться на неможливість отримати інформацію в НАБУ та САП та розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

"Коррупцию нужно систематизировать и контролировать… не надо с ней бороться, ее надо контролировать", – каже російською голос, схожий на голос Мудрої.

У відеоролику НАБУ та САП наголошується, що 19 серпня 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації за ст. 191, 206 прим.2, ст.358 та 361 Кримінального кодексу України.