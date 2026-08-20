Повідомлено про підозру російському військовому, який вбив українського полоненого – Нацполіція

Національна поліція повідомила про підозру 34-річний мешканцю Красноярського краю РФ, військовослужбовцю однієї з гвардійських бригад морської піхоти ЗС РФ за вбивство українського полоненого, підозрюваний знаходиться в таборі для військовополонених, повідомляє Нацполіція.

В телеграм-каналі в четвер Нацполіція інформує, що воєнний злочин було скоєно у жовтні 2025 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Шахове Покровського району.

За даними слідства, військовослужбовці ЗС РФ взяли в полон двох військовослужбовців Збройних Сил України.

"Після захоплення та допиту один із загарбників вивів полоненого українського воїна до лісосмуги та умисно здійснив постріл з автомата в голову. Від отриманого поранення український захисник загинув на місці. З іншим українським полоненим вчинили так само", – наголошується в повідомленні.

Наразі, за даними поліції, встановлено особу одного з окупантів, причетного до воєнного злочину.

"Це 34-річний мешканець Красноярського краю російської федерації, військовослужбовець однієї з гвардійських бригад морської піхоти зс рф", – зазначається в повідомленні.

Слідчі поліції Донеччини повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, за скоєне йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

"Наразі підозрюваний перебуває у таборі для військовополонених", – уточнюють в Нацполіції.