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Щонайменше 10 людей поранено через атаки ворога на Слов'янськ та Краматорськ – ОВА

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Щонайменше 10 людей поранено через атаки ворога на Слов'янськ та Краматорськ – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Щонайменше 10 людей поранені внаслідок російських ударів по Слов’янську та Краматорську, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"О 8:20 ворог атакував Слов’янськ безпілотниками. Влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні, виникла пожежа. Поранені 3 людини", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, також 7 людей поранені у Краматорську: з 10:50 росіяни 9 разів ударили по місту. Попередньо, застосували авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК. Зафіксовані влучання у крамницю, підприємство та інфраструктурний об’єкт.

На місці працюють усі відповідальні служби.

#краматорськ #атаки_рф #словянськ
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