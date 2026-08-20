Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Татарстані та нафтового терміналу на півдні РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження протягом 19-20 серпня НПЗ "ТАНЕКО" у Татарстані та нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї (обидва – РФ).

"19 серпня та у ніч на 20 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника. Так, уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан рф, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що "ТАНЕКО" може переробляти до 16 млн т нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника.

"Окрім того, уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Волні Краснодарського краю рф. Зафіксовано пожежу на території об’єкта", – додали у Генштабі.

"Таманьнефтегаз" – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн т нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.