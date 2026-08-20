Російський ОПК здатен щомісяця виготовляти понад дві сотні балістичних і крилатих ракет – ГУР МО

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія на даний момент має понад 600 ракет "Онікс", повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь ГУР МО на запит.

Окрім "Оніксів", російська армія також має 450 "Калібрів", понад 120 "Цирконів", близько 130 ракет для "Іскандер-М", 400 ракет РМ-48У для комплексів С-400 та до 100 ракет Х-101.

У той же час, станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет "Кинджал" та приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30.

"Основний акцент російського ВПК в РФ зміщується в бік масових ракетних систем. Пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу "Іскандер-М", ракетам Х-101 та "Калібр". РФ зберігає високі темпи виробництва та в окремих випадках перевищує заплановані показники", – наголосили в ГУР.

Так, за наявними оцінками, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора спроможний щомісяця випускати понад дві сотні крилатих і балістичних ракет різних типів.

Наразі плановий показник виробництва ракет 9М723 для "Іскандер-М" становить 60 одиниць на місяць. У липні російський ВПК перевищив цей показник і виготовив 65 таких ракет.

Крім того, у липні РФ виробила 87 крилатих ракет Х-101.

Темпи виробництва ракет РМ-48У для С-400 оцінюються у близько 50 одиниць на місяць. Усього протягом 2026 року Росія планує виготовити понад 480 таких ракет – більш ніж удвічі більше, ніж було передбачено планом на 2025 рік.