ДБР про протидію зловживанням у в/ч: у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки у різних регіонах

20 серпня працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у тісній взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочали масштабну операцію "Справедливість для бійців": заплановано 72 обшуки у різних регіонах України, буде повідомлено 22 підозри.

В повідомленні на сайті в четвер ДБР зазначає, що мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів.

"Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, слідчі дії проводяться у різних регіонах України. "Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки", – інформують в ДБР.

Основна частина проваджень, як пояснюють у Бюро, стосується незаконного нарахування та отримання виплат.

Зокрема, згідно з повідомленням, у 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків, за їх результатами планується повідомити про підозру 20 особам.

Ще 5 обшуків, як інформують у Бюро, проводяться у межах провадження щодо незаконного використання праці військовослужбовців, 9 – у справі про корупційні зловживання, у якій готуються підозри двом фігурантам.

"Загалом за результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам", – заявляють в ДБР.

Крім того, відомство повідомляє про завершення розслідування ще у 4-х кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду.

Детальні результати цієї операції будуть оприлюднені після завершення першочергових слідчих дій.