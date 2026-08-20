СБУ: на Полтавщині затримано студента, який на замовлення ворога готував убивство командира однієї з в/ч

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту у Полтаві: за результатами дій на випередження затримано агента РФ – місцевого студента, який на замовлення ворога готував фізичну ліквідацію одного з командирів військової частини регіону, повідомляє СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований рашистами студент місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "легких" заробітків", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

В СБУ зазначають, що за інструкцією куратора з РФ агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), а для дистанційної активації спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

"Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до "локації", – уточнюють у відомстві.

Встановлено також, що під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажівку.

Для цього, згідно з повідомленням, студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь "погодив" з куратором знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час спроби підпалу вантажного автомобіля.

За результатами обшуку у затриманого вилучено споряджений для теракту СВП, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту); ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу); ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.