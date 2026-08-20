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Прикордонники знищили крилату ракету кулеметом – ДПСУ

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Прикордонники знищили крилату ракету кулеметом – ДПСУ

Прикордонники під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 20 серпня на Київщині кулеметом знищили крилату ракету, яка прямувала в бік столиці, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Сьогодні під час масованої атаки росії на Україну прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці", – йдеться у повідомленні ДПСУ на сайті у четвер.

Повідомляється, що на світанку одна з мобільних вогневих груп Державної прикордонної служби України виявила у своєму секторі повітряну ціль – крилату ракету противника.

"Збити крилату ракету з кулемета – надзвичайно складне завдання, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі. Проте миттєва реакція, професійна підготовка та майстерність прикордонників зробили неможливе – ворожа ракета була знищена", – зазначено у повідомленні.

Збита ціль впала поза межами населених пунктів. На місці її падіння утворилася велика вирва, навколо якої розлетілися уламки.

#атаки_рф #дпсу #крилата_ракета
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