Прикордонники знищили крилату ракету кулеметом – ДПСУ

Прикордонники під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 20 серпня на Київщині кулеметом знищили крилату ракету, яка прямувала в бік столиці, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Сьогодні під час масованої атаки росії на Україну прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці", – йдеться у повідомленні ДПСУ на сайті у четвер.

Повідомляється, що на світанку одна з мобільних вогневих груп Державної прикордонної служби України виявила у своєму секторі повітряну ціль – крилату ракету противника.

"Збити крилату ракету з кулемета – надзвичайно складне завдання, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі. Проте миттєва реакція, професійна підготовка та майстерність прикордонників зробили неможливе – ворожа ракета була знищена", – зазначено у повідомленні.

Збита ціль впала поза межами населених пунктів. На місці її падіння утворилася велика вирва, навколо якої розлетілися уламки.