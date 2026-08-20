Окупована ЗАЕС у 15 раз з початку року втратила зв'язок з ОЕС України через обстріли РФ

Під час повітряної тривоги відключилась лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, внаслідок чого вона у 15-й раз з початку року перейшла на енергозабезпечення дизельгенераторами, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у Телеграм у четвер, огляд лінії для виявлення ймовірного місця пошкодження буде здійснюватися, як тільки дозволять безпекові умови.

За даними НЕК, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ, на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", – наголосила "Укренерго".

Щодо ситуації з електроенергією, то системний оператор наголошує, що найкраще активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.