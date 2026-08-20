Майже 40 тисяч людей цієї ночі укривалися на станціях київського метро

На станціях київського метро у ніч проти 20 серпня перебували понад 38 тис осіб, з яких більше 2 тис – діти, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на у КП "Київський метрополітен".

"У ніч проти 20 серпня під час чергового масованого обстрілу столиці на станціях київського метро перебували понад 38 000 осіб, з яких більше 2 000 – діти. Цієї ночі повітряна тривога тривала майже 9 годин. Про це інформували у КП "Київський метрополітен", – йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Зазначено, що 46 підземних станцій київського метрополітену цілодобово працюють як укриття під час повітряної тривоги. На вхід відкривають усі вестибюлі, щоб шлях до безпечного місця був якомога коротшим. Працівники метро спільно з поліцією забезпечують оперативний та безперешкодний прохід на станцію.

Підприємство також нагадує: якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, потрібно приходити на станцію до завершення її роботи для пасажирських перевезень. Графік роботи розміщений на кожній станції. За можливості рекомендують вибирати центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей.

Відвідувачів просять брати із собою лише найнеобхідніші речі та не використовувати громіздкі предмети, зокрема матраци й намети. Вони займають значну частину простору, який під час ворожих обстрілів необхідний іншим людям.

Підприємство також звернуло увагу на необхідность не розміщуватися на ескалаторах і не залишати на них речі. У разі надзвичайної ситуації або потреби термінової евакуації ескалатори мають бути швидко введені в роботу. Наявність людей або великогабаритних речей на них може сповільнити цей процес.

Як повідомлялося, під час нічної атаки 30 липня в метрополітені перебувало понад 56 000 людей, 2 липня – 52 500 мешканців, серед яких майже 4,5 тисячі дітей.