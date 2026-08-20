Глава МВС: до 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві

До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві, загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від російської атаки, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський в телеграм-каналі в четвер.

"До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві. Щойно наші підрозділи у Солом’янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від цієї російської атаки", – поінформував міністр.

За словами Вигівського, до ліквідації наслідків обстрілів від ночі було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських.

"Зараз наші служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох – у Бориспільському та Броварському районах", – уточнив глава МВС.

Він додав, що у перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати й надати першу медичну допомогу десяткам людей.

Міністр зауважив, що на місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно.

"Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працюють психологи – вони підтримують людей, які втратили рідних або залишилися без житла", – зазначив Вигівський.

Він повідомив, що в столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок, тобто, цивільні об’єкти.

"До розбору завалів та порятунку людей ми залучили всі необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Перевіряємо, чи немає більше людей під завалами", – наголосив керівник відомства.

На Київщині, за його словами, вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я, залучена авіація.

Також, за словами Вигівського, в ніч на четвер були обстріляні Одещина та Чернігівщина, – минулося без постраждалих.