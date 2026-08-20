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Петиція до Кабміну про заборону вживати ненормативну лексику в медіа набрала лише 48 голосів

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Петиція до Кабміну про заборону вживати ненормативну лексику в медіа набрала лише 48 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити та криміналізувати відповідальність за вживання ненормативної лексики в медіа та громадських місцях не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 19 травня і станом на 20 серпня вона набрала лише 48 голосів із 25 тис. необхідних.

"Телебачення, ЗМІ та в громадських місцях все більше і більше лунає ненормативна лексика, що призводить до деградації народу України, що вже навіть наші діти шкільного віку на кожному кроці висловлюються ненормативною лексикою", – йшлося в петиції.

З огляду на це, автор петиції пропонував заборонити вживання ненормативної лексики в медіа і громадських місцях та ввести кримінальну відповідальність за її вживання.

#кабмін #лексика #петиція
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