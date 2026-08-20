УЧХ зміцнює участь у цивільному захисті України та розширює взаємодію з ЄС

Український Червоний Хрест (УЧХ) поглиблює інтеграцію в національну систему цивільного захисту та посилює взаємодію з європейськими структурами реагування.

В УЧХ зазначили, що Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1025, яка визначає порядок надання та отримання допомоги у межах механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Документ закріплює участь Українського Червоного Хреста у роботі з потребами територіальних громад та залученні міжнародної допомоги.

Йдеться про комплексний процес — від збору, узагальнення та визначення пріоритетів запитів громад до участі в отриманні міжнародної гуманітарної допомоги, її розподілу, обліку, моніторингу використання та звітування. Такий підхід дозволяє краще поєднати реальні потреби громад, можливості держави та ресурси міжнародної підтримки, щоб допомога надходила туди, де вона найбільш потрібна. Це охоплює постачання обладнання, матеріалів і ресурсів для медичних, освітніх, соціальних установ, критичної інфраструктури та громад, які постраждали внаслідок війни й надзвичайних ситуацій.

Як відомо, Український Червоний Хрест є частиною єдиної державної системи цивільного захисту, співпрацює з ДСНС України, органами державної та місцевої влади, громадами й міжнародними партнерами у сфері підготовки та реагування на надзвичайні ситуації. Ухвалення постанови № 1025 переводить цю взаємодію на системний рівень та посилює можливості України залучати міжнародну підтримку відповідно до пріоритетних потреб громад.