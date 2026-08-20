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Донеччина: одна цивільна особа загинула, 11 поранено за добу

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Донеччина: одна цивільна особа загинула, 11 поранено за добу

Російські окупаційні війська за добу та станом на ранок 20 серпня 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, загинула одна цивільна особа ( у Слов’янську), ще 11 зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено. У Слов’янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 89 приватних будинків, автомобілі та інфраструктуру. У Михайлівці Олександрівської громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль; у Староварварівці пошкоджено авто, у Мирній Долині – зерносховище, в Очеретиному – склад і торгове приміщення. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено 2 людини", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 435 людей, у тому числі 48 дітей.

#донеччина #атаки_рф
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