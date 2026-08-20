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У Бориспільському і Броварському районах Київщини внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 7 постраждало – прокуратура

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У Бориспільському і Броварському районах Київщини внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 7 постраждало – прокуратура
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок масованої атаки РФ на Київщину в ніч на четвер загинула людина, ще семеро постраждали, пошкоджено приватні будинки, складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерховий житловий будинок та автомобілі, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"У ніч на 20 серпня ворог здійснив масовану атаку на Київщину із застосуванням ударних безпілотників, балістичних та крилатих ракет. Відомо про одного загиблого та сімох постраждалих у Бориспільському та Броварському районах", – йдеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За даними прокуратури, у Бориспільському районі травмовано шестеро людей. Чотирьох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями та різаними ранами, їм надається необхідна медична допомога.

"У Броварському районі внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна отримала травми", – уточнюється в повідомленні.

Також у Бориспільському районі пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, чотири складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерховий житловий будинок та вісім автомобілів.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими та іншими службами працюють на місцях влучань.

#атаки_рф #київщина
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