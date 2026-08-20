День Незалежності у 2026р за важливістю для українців поступився лише Різдву та Великодню – опитування

Абсолютна більшість українців (не менше 90%) підтримують Незалежність України, лише 1% вважають, що Україні слід об’єднатися з Росією, День Незалежності для 54% українців є найбільш важливим святом, поступаючись лише Різдву Христовому та Великодню, традиційно популярне свято Нового року відійшло на п’яту позицію.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у два періоди 9-14 січня 2026 року та 7 травня-3 червня 2026р.

"Станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців – 81% – підтримували Незалежність України (прагнули об’єднання з Росією – 16%). Наразі ж показник тих, хто бачить Україну незалежною (нижня межа), становить не менше 90% (а частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 1%)", – йдеться у прессрелізі КМІС на сайті у четвер.

Крім цього, зараз 8% не визначилися із своєю відповіддю на запитання. Вони як могли вагатися і "наближатися" до табору противників Незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з Росією, але підтримувати Незалежність.

"На нашу думку, більшість із них насправді є прихильниками Незалежності і скоріше вагаються, якою має бути конфігурація відносин з Росією (між Незалежною Україною і Росією). Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 90% і, скоріше за все, становить не менше 94-96%", – зазначено у документі.

Стосовно Дня Незалежності України соціологи зафіксували радикальну зміну ставлення громадян у період з 2013 до 2026р. Так, у 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2026 році – для 54%. "У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз це одне з найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам", – зазначено у пресрелізі.

Інший вимір сприйняття Незалежності – наскільки важливим вважають це свято, зокрема, у контексті інших державних свят. Згідно з даними досліджень КМІС, у 2026 році більшість населення України (приблизно 66-67%) називають Різдво Христове та Великдень найбільш важливими чи улюбленими святами, далі йдуть День Незалежності України 54% та День захисників і захисниць України (53%).

"Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який багато років ділив перше місце з Різдвом Христовим і Великоднем, у 2026 є лише на п’ятому місці з відсотком у 40%. День Конституції, Трійця, Міжнародний жіночий день, мають відповідно 28%, 27%, 24%. Найменш популярні свята в цьому році День Перемоги та День праці (1 травня) – лише 11% та 5% українців святкують ці дати як улюблені чи важливі", – йдеться у прессрелізі.

Опитування, які були проведені в період до лютого 2020 року, проводились методом особистих (face-to-face) інтерв’ю, після – методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews). За географією охоплення до лютого 2014 року опитування включали всі території України, після лютого 2014 року не включали тимчасово окупований Крим і окремі території Донецької і Луганської областей. Після лютого 2022 року опитування не включають нові тимчасово окуповані території. Вибірка кожного опитування становила 600-2000 респондентів (відповідно, похибка з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3 – від 5,3% до 2,9%).

Для поточного 2026 року КМІС використав результати двох опитувань: одне опитування, у межах якого ми ставили запитання про свята, було проведене 9-14 січня 2026 року (всього було опитано 601 респондента). Друге опитування, у межах якого ми запитували про Незалежність і спадок СРСР, було проведене 7 травня-3 червня 2026 (всього було опитано 1000 респондентів).