Кличко: У Києві пошкоджено дитячу лікарню, в Солом'янському районі люди заблоковані в укритті

Внаслідок атаки на Київ у Солом’янському районі пошкоджено приміщення дитячої лікарні, водночас за попередньою інформацією, в районі є люди, заблоковані в укритті, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у ніч на четвер.

"У Солом’янському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки", – написав Кличко в Телеграм-каналі.

Окрім того, за інформацією мера Києва в Солом’янському районі також в укритті заблоковані люди: "У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, люди заблоковані в укритті.Екстрені служби прямують на місце. У Святошинському горять складські приміщення".